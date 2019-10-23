Две смерти, восемь рожденных в рубашке. Что известно о ДТП на Обводном и Народного Ополчения

С разницей в пару минут в Петербурге произошли две аварии. Первая шокировала внешней смертоносностью и количеством выживших. Во второй счастливчиков не оказалось.

Столкновение Volkswagen Polo и Renault Logan, по последним данным, отправило в больницы восемь человек. Самые тяжелые травмы получила водитель Renault, чиновница областной администрации. В 11.45 в среду, 23 октября, обе машины на скорости врезались в горожан, которые на зеленый переходили набережную Обводного канала. Система городского видеонаблюдения показала настолько ужасающие кадры, что следующей стадией было удивление — выжили все.

На видео опрокинутый на крышу Renault давит людей, виновник ДТП забывает о педали тормоза, сбивает ещё нескольких пешеходов и только потом останавливается. Как сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной, скорые развезли пострадавших по четырем клиникам: НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, горбольница № 26, Мариинская и Покровская больницы.

У семерых зафиксированы средние травмы, как тяжелое оценивается состояние Надежды Ильиной. Женщина находилась за рулем Renault Logan. По данным «Фонтанки», она работает в сфере образования в администрации Ломоносовского района Ленобласти, имеет репутацию дисциплинированного водителя.





Фото: читатель "Фонтанки"

Вторым автомобилем управлял 33-летний гражданин Киргизии Сухбатулло Киргизбаев. По информации «Фонтанки», в Петербург он переехал несколько лет назад из Волгограда. Родился в населенном пункте Шарк, это недалеко от киргизского города Ош. Профессиональная деятельность связана с продажей автомобилей. За последнюю пару лет Киргизбаев перегнал через границу по меньшей мере шесть машин.

К административной ответственности Сухбатулло Киргизбаев привлекался один раз. В 2017 году незначительно нарушил ПДД в поселке Лосево Ленинградской области. Volkswagen Polo ему не принадлежит. Автомобиль зарегистрирован на 34-летнюю жительницу Ленинградской области. Скорее всего, она номинальный владелец.

Через две минуты после столкновения на Обводном произошла ещё одна крупная авария. 44-летний водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на встречную полосу Народного Ополчения и столкнулся с Ford Fiesta, которым управляла 41-летняя петербурженка. Оба водителя погибли. Женщина скончалась на месте, мужчина – позднее, в карете скорой помощи. По данным «Фонтанки», владелец Mondeo родился в Лужском районе Ленобласти.

Олеся Михайлова,

«Фонтанка.ру»