Перегонщик Киргизбаев. Что известно о водителе, влетевшем в толпу пешеходов в Петербурге

За рулем автомобиля «Фольксваген Поло», врезавшегося в толпу пешеходов на Обводном канале, сидел 33-летний гражданин Киргизии Сухбатулло Киргизбаев. Он считается профессиональным водителем, так как перегоняет приобретенные в Петербурге машины за границу.

Как сообщили 23 октября в УГИБДД Петербурга и области, в 11 часов 43 минуты водитель «Поло» выехал на перекресток Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала под красный сигнал светофора. Поперечный поток уже начал движение. Беспечный маневр иностранца хорошо заметен на видео.

На полном ходу Сухбатулло протаранил «Рено Каптюр», которым управляла 38-летняя чиновница из Ленобласти Надежда Ильина. Ударом ее машину перевернуло и вынесло на пешеходный переход. «Поло» Киргизбаева тоже врезался в людей.

По уточненным данным, в ДТП пострадали восемь человек. Семь пешеходов находятся в состоянии средней тяжести. Самые тяжелые травмы получила Ильина.





Сухбатулло Киргизбаев живет в России давно. В Петербург он переехал несколько лет назад из Волгограда. Родился в населенном пункте Шарк, расположенном под городом Ош.

За последние пару лет Киргизбаев перегнал за границу по меньшей мере шесть автомобилей. Чаще всего у него заказывают «Хендэ Гетц» середины 2000-х годов выпуска. Самая молодая машина, которую гонял Киргизбаев, – «Дэу Матиз» 2011 года, самая возрастная – «Мерседес» 2001-го.

К административной ответственности Сухбатулло привлекался один раз. В 2017 году он незначительно нарушил ПДД в поселке Лосево Ленинградской области.

«Фольксваген Поло» виновнику аварии не принадлежит. Автомобиль зарегистрирован на 34-летнюю жительницу Ленинградской области. Скорее всего, она номинальный владелец.

Уголовное дело по статье 264 УК за нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, пока не возбуждено. В ГУ МВД Петербурга и области проводят доследственную проверку.