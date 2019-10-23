Водители устроили «охоту» на грузовики: поймали на КАД, Московском и набережной Обводного

Грузовики оказались в ударе и под ударом в Петербурге днем 23 октября. Всего за час-другой в городе произошли три аварии с грузовыми машинами, причем две – однотипные.

О происшествиях сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По информации Романа, на Московском шоссе, на выезде из Ленсоветовского в направлении Москвы, старый микроавтобус Ford Transit приехал в самосвал. О пострадавших не сообщается.

«Старый не старый, а проезжал, вроде все подушки сработали, правда испачканы кровью, но сработали))) КАМАЗ стоял, вроде обслуживал, у него стрелки были объезда, но надо помимо стрелок ставить схемы, он тормозил, а дорога мокрая была, да и щас под ним она еще мокрая...» – добавляет участник группы Алексей.





Похожее ДТП примерно в то же время произошло на набережной Обводного канала, у дома 64. Там в грузовик сзади врезалась легковушка, сообщает очевидец.

А немногим ранее серьезная авария произошла на пересечении набережной Обводного и Лермонтовского проспекта. Там после столкновения на перекрестке автомобили отлетели в переходивших дорогу пешеходов.

Еще одно ДТП с грузовиком произошло на кольцевой. Как пишет очевидец Антон, на вантовом мосту на внутреннем кольце КАД, перед съездом на проспект Обуховской Обороны, столкнулись самосвал КАМАЗ и легковая «Лада». По словам участника группы Михаила, водитель легковушки ехал в своем ряду, а грузовик – слева, где сужение.

Авария только усугубила пробку, которая и так собралась на внутреннем кольце из-за дорожных работ.