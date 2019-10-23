Ирак дал американским военным месяц на вывод войск из страны

Иракский министр обороны заверил, что вышедшим из Сирии американским солдатам дадут четыре недели, чтобы покинуть страну.

«Стороны [США и Ирак] согласились на то, чтобы покидающие Сирию американские войска прошли через Ирак, а затем отправились бы в Кувейт, Катар или Соединенные Штаты «в сроки, не превышающие четырех недель», – сообщает 23 октября Associated Press со ссылкой на министра обороны Ирака Наджаха аш-Шаммари.

По его словам, американские самолеты, которые заберут солдат, уже прибыли в Багдад. Вместе с ними прилетел и глава военного ведомства США Марк Эспер, который не подтвердил слова иракского коллеги. Он отметил, что выведенные из Сирии американские войска продолжат наносить удары по запрещенному в РФ ИГИЛ уже с территории соседней страны. Он также уточнил , что уже несколько сотен американских военных перебрались на запад Ирака.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря прошлого года о решении начать вывод войск из Сирии после якобы произошедшего разгрома запрещенного в РФ ИГИЛ. Уходящие американские войска закидали камнями и помидорами.



