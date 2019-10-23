Группа «Эталон» оформила первые сделки с использованием счетов эскроу в двух столицах

ГК «Эталон»

В Москве в конце сентября в продажу по новым правилам был выведен клубный дом «Счастье на Ломоносовском», а в Санкт-Петербурге уже подписаны несколько сделок по приобретению квартир в Квартале Сhe, продажи в котором Группа «Эталон» открыла на прошлой неделе.

Квартиры в «Счастье на Ломоносовском» и Квартале Che можно приобрести в ипотеку, оба проекта аккредитованы банками.

Продажи недвижимости в большинстве других проектов Группы «Эталон» продолжают осуществляться по старым правилам, поскольку по состоянию на 1 июля 2019 года количество заключенных договоров по данным проектам и степень их готовности соответствовали требованиям, установленным Постановлением Правительства №480 от 22.04.2019 г.

До конца года Группа «Эталон» планирует вывести в продажу с использованием счетов эскроу новые корпуса в уже реализующихся проектах.

Квартал Che – новый проект класса бизнес-лайт от Группы «Эталон», строящийся в Московском районе Санкт-Петербурга в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота». Комплекс включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировкам, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в Квартале Che запроектировано 1698 квартир.

«Счастье на Ломоносовском» – клубный дом бизнес-класса в Раменках, строящийся в 5 минутах ходьбы от станции метро «Ломоносовский проспект». В клубном доме всего 56 квартир площадью от 68,5 до 171,3 кв. м и с потолками высотой от 3,5 м. Диапазон планировок — от стандартных двухкомнатных и «евро-двушек», до больших 3-4 комнатных квартир со свободной планировкой. Для удобства автовладельцев проектом предусмотрен подземный паркинг на 54 автомобиля с дополнительными местами для хранения велосипедов и мотоциклов. С жилых этажей в паркинг можно будет спуститься на лифте. Клубный дом «Счастье на Ломоносовском» возводится в обжитом районе с многочисленными парками и водоемами, в их числе сквер у Китайского посольства, Ботанический сад МГУ, Воробьевы горы, парк 50-летия Октября.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Квартала Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Счастье на Ломоносовском» – застройщик ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛОМОНОСОВСКИЙ ПЛЮС", проектная декларация на сайте наш.дом.рф