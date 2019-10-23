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23.10.2019 14:34
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Театр Эстрады открывает второй сезон проекта «Театр без границ»: маленьким слабослышащим зрителям покажут спектакли с сурдопереводом

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина открывает второй сезон проекта «Театр без границ», в рамках которого проходят регулярные показы детских спектаклей для слабослышащих детей.

В новом сезоне, как и в прошлом, два раза в месяц на сцену театра будут выходить не только актёры, но и сурдопереводчик. Для особых зрителей выделены специальные места на первых рядах, откуда хорошо видно не только театральное действие, но и руки Оксаны Буцык – сурдопереводчика, которая перевела на язык жестов значительную часть детского репертуара Театра Эстрады – музыкальные сказки «Золушка» и «Рикки-Тики-Тави», а также мюзиклы «Мама-кот» и «Бармалей». Благодаря проекту уже почти 250 глухих и слабослышащих ребят посмотрели детские постановки.

В этом году проект «Театр без границ» будет продолжен. Первый спектакль состоится 27 октября. Маленькие зрители смогут увидеть мюзикл «Мама-Кот».

Кроме того, театр планирует проводить с сурдопереводом еще и детские экскурсии по театральному закулисью. О датах и времени проведения экскурсий будет объявлено дополнительно на сайте театра estrada.spb.ru и в социальных сетях.

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