Крупнейший в мире неатомный ледокол зашел в Петербург после испытаний. Его ждут арктические моря

Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» завершил морской этап заводских ходовых и государственных испытаний и вернулся в Петербург.

Фото: Адмиралтейские верфи

Как сообщает пресс-служба «Адмиралтейских верфей» 23 октября, все технические характеристики ледокола в ходе испытаний подтверждены. Системы ручного и автоматического управления, навигации и связи, а также радиолокационные станции работали в штатном режиме. Был проверен безвахтенный режим работы: на 24 часа экипаж «отстранили» от несения вахты, управление осуществлялось только с ходового мостика.

Теперь судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях ледокол пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте – апреле 2020 года.

Напомним, что постройка ледокола сопровождалась нештатными ситуациями. В августе на «Черномырдине» погиб электромонтажник. А в ноябре прошлого года при пожаре пострадали двое других работников.



