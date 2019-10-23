Крупнейший в мире неатомный ледокол зашел в Петербург после испытаний. Его ждут арктические моря
Крупнейший в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» завершил морской этап заводских ходовых и государственных испытаний и вернулся в Петербург.
Как сообщает пресс-служба «Адмиралтейских верфей» 23 октября, все технические характеристики ледокола в ходе испытаний подтверждены. Системы ручного и автоматического управления, навигации и связи, а также радиолокационные станции работали в штатном режиме. Был проверен безвахтенный режим работы: на 24 часа экипаж «отстранили» от несения вахты, управление осуществлялось только с ходового мостика.
Теперь судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях ледокол пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте – апреле 2020 года.
Напомним, что постройка ледокола сопровождалась нештатными ситуациями. В августе на «Черномырдине» погиб электромонтажник. А в ноябре прошлого года при пожаре пострадали двое других работников.
Справка:
Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на Балтийском заводе. Сроки сдачи судна неоднократно переносили. Балтийский завод должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году.