Расходы на медицину и образование ниже, чем в 2008 году: Кудрин раскритиковал бюджет России на 2020-2022 годы

Глава Счетной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин раскритиковал проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, как не оправдывающий ожиданий. Документ в первом чтении 23 октября приняла Госдума ФС РФ.

«Госдума приняла в первом чтении бюджет на 3 года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, доп. деньги на нацпроекты, но за 3 года структура бюджета практически не меняется», – написал Кудрин в Twitter.

Госдума приняла в первом чтении бюджет на 3 года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, доп деньги на нацпроекты, но за 3 года структура бюджета практически не меняется. — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 23. Oktober 2019

Он также напомнил, что в первый раз задачу бюджетного маневра в пользу образования, здравоохранения ставили 11 лет назад – хотели поднять до 5% ВВП по каждой сфере. «Это было бы сравнимо с расходами развитых стран. Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году. В трёхлетнем бюджете этого маневра снова не видим», – заявил глава Счетной палаты.

Как писала «Фонтанка», самые большие траты в новом бюджете – на оборону, правопорядок и «социалку».



