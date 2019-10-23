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Власть
23.10.2019 14:08
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Продюсера «Квартала 95» послали в СНБО Украины

Ещё один сотоварищ президента Украины по комедийному цеху получил доступ к секретам родины. Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Максим Ткаченко, занимавшийся ранее организацией концертов комедийной студии «Квартал 95», стал советником Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба депутата на странице в Facebook.

«Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди — много продуктивной работы», — отметил депутат. На этом посту Ткаченко займется гуманитарными вопросами на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщают украинские СМИ.

Напомним, немногим ранее украинский комик, пародист и бывший участник Клуба веселых и находчивых Сергей Сивохо был назначен на пост секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. По его словам, на новой должности он будет отвечать за гуманитарную политику. Сивохо заверил, что вместе с ним в Совете будут работать выходцы из Донбасса, у которых «огромное желание» закончить войну, «в том числе в головах».


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