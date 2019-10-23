На фоне споров о маршрутках полиция проверила автобусы в отдельно взятом районе. Неисправных – половина

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Впечатляющие результаты продемонстрировала профилактическая операция «Автобус», проведённая в одном из районов Петербурга, Петродворцовом, на пике споров о будущем городского общественного транспорта. О рейде на соблюдение правил пассажирских перевозок автобусами сообщает 23 октября пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За неделю, с 14 по 20 октября, полицейские осмотрели 195 автобусов. Из них 90 автобусов – почти половина – оказались неисправны. Эксплуатация им запрещена. К административной ответственности привлечены четыре должностных лица.

105 водителей транспортных средств категории «Д», то есть больше половины, привлечены к административной ответственности. Они допустили такие нарушения, как эксплуатация транспортного средства с неисправностями и использование телефона во время движения. Всего выявлено более 100 нарушений ПДД.





В октябре Смольный обнародовал планы транспортной реформы. Она предполагает отмену 270 коммерческих маршрутов и установление вместо них социальных. Доводы транспортного блока сводятся к тому, что это поможет навести порядок в отрасли, посадить всех перевозчиков на аналогичные договоры, а также обеспечит население нормальным подвижным составом.

На этом фоне случилось серьёзное ДТП с маршруткой на Петергофском шоссе (на территории, правда, не Петродворцового, а соседнего Красносельского района). Маршрутка, по основной версии, выехала на запрещающий сигнал светофора и после столкновения с трамваем перевернулась. 15 человек попали в больницы. Как выяснила «Фонтанка», микроавтобус вышел на рейс через руки трёх компаний.

Буквально на следующий день после аварии отмену маршруток и перелицовывание сети с журналистами обсудил вице-губернатор Эдуард Батанов.