В ДТП на Народного Ополчения погибли двое. «Форд» выехал навстречу «Форду»

В столкновении трех автомобилей в Кировском районе Петербурга, по уточненным данным, погибли двое, оба – водители. Третий автомобилист не пострадал.

Авария произошла у дома 185 по проспекту Народного Ополчения в двенадцатом часу дня 23 октября. Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 44-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь по Народного Ополчения со стороны улицы Солдата Корзуна в направлении проспекта Маршала Жукова, при невыясненных обстоятельствах выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford Fiesta под управлением 41-летней женщины. От удара «Фиеста» столкнулась с LADA Largus.

В результате аварии женщина-водитель «Фиесты» погибла на месте до приезда медиков. Водитель «Мондео» скончался в машине скорой помощи.

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