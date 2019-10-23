На территории хлебокомбината в Невском районе с путей сошел поезд. Из четырех вагонов за 4 часа на место вернули только один

Подъездные пути к территории Ленинградского комбината хлебопродуктов неподалеку от проспекта Обуховской Обороны в Петербурге оказались заблокированы утром 23 октября. Там сошли с путей вагоны грузового поезда.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, пути, которые, пересекая улицу Седова, идут к Неве, оказались заблокированы машиной полиции, рядом также был замечен прокурорский автомобиль. На путях, судя по кадрам, торчит локомотив.

О причинах сбора рассказывает Северо-Западная транспортная прокуратура. Около десяти утра на территории комбината сошли с путей четыре вагона грузового поезда.





В ОЖД причину блокировки путей машиной полиции объяснить затруднились, лишь упомянув, что, возможно, дело в сходе вагонов.

На комбинате добавили, что в настоящее время пути закрыты, и из четырех вагонов на место вернули только один. Там также отметили, что комбинату принадлежит только содержимое вагонов: и машинист, и состав, и пути относятся к зоне ответственности железнодорожников.