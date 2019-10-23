В ДТП на Обводном пострадала чиновница из Ломоносовского района. Её доставали из перевернувшегося «Рено»

За рулём перевернувшегося на Обводном канале белого «Рено» находилась 38-летняя чиновница комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленобласти. Надежда Ильина – ведущий специалист по дошкольному образованию.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете 23 октября, Надежда Евгеньевна на работу во вторник не выходила. Описанная машина похожа на транспорт Ильиной.

Напомним, женщину-водителя деблокировали из салона спасатели. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии. По данным издания, чиновница ездила аккуратно, не нарушая ПДД, чего не скажешь о втором участнике происшествия.

Авария произошла около 11:45 на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. На видео, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки», запечатлено: дорогу по «зебре» переходят человек 15, впереди молодые мужчины. Когда все уже вышли на проезжую часть, на перекрёстке «Фольксваген» бьёт «Рено» в левый борт, и тот опрокидывается.

По инерции обе машины вылетели прямо на людей и остановились: первая на узком тротуаре, чуть не доезжая ограды, вторая на крыше – у стоп-линии. Пострадавших развезли по четырём больницам.



