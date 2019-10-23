Пострадавших в аварии на Обводном развезли в четыре больницы

Четыре стационара приняли пострадавших в страшном ДТП в центре Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной, скорые увезли двух (средней тяжести) пострадавших в аварии в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, двоих (средней тяжести) в городскую больницу №26 на улице Костюшко, двоих (мужчину в состоянии средней тяжести и женщину в тяжелом состоянии) в Мариинскую больницу и одного (средней тяжести) в Покровскую больницу.

Авария произошла около 11:45 на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. На видео, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки», видно, что дорогу по «зебре» переходят человек 15, впереди молодые мужчины. Когда уже все вышли на проезжую часть, на перекрёстке «Фольксваген» бьёт «Рено» в правый борт, и тот опрокидывается.

По инерции иномарки вылетают прямо на людей и останавливаются: первая на узком тротуаре, чуть не доезжая ограды, вторая на крыше – у стоп-линии.



