Столкновение трех машин на Народного Ополчения стало последним для водителя

Тяжелое ДТП произошло утром 23 октября в Кировском районе Петербурга. Один человек погиб, еще один серьезно пострадал.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:45 у дома 185 по проспекту Народного Ополчения столкнулись автомобили Ford Mondeo, Ford Fusion и LADA Largus. На кадрах с места аварии, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что машины раскидало в разные стороны.

В результате аварии мужчина, управлявший «Фордом Фьюжн», скончался от полученных травм, его возраст уточняется. В «Мондео» пострадал пассажир, его увезли в крайне тяжелом состоянии. ---



