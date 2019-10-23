Россия простила африканским странам долги на 20 млрд долларов. Это больше бюджета многих заемщиков и российских трат на образование

Российские власти в очередной раз пошли на списание долгов зарубежных стран. На этот раз задолженность простили «оптом» в рамках сочинского форума «Россия — Африка».

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», – цитирует 23 октября выступление Владимира Путина РИА Новости.

Он объявил, что задолженность была списана. С некоторыми странами были начаты совместные программы, в рамках которых долговые средства будут направлены на финансирование нацпроектов на черном континенте.

Сумма в 20 миллиардов долларов превышает годовой бюджет многих участников сочинского форума. Так, Джибути в год тратит 1,8 миллиарда, ЦАР – около 2, Либерия – 2,1, Эритрея – 2,5, а Сомали – 7. Это также больше некоторых статей расходов в бюджете самой России. Например, в 2018 году на образование потратили 722,6 миллиарда рублей, что составляет примерно 11 миллиардов долларов.

Россия регулярно списывает советские долги зарубежным странам. Сумма списаний превысила 140 миллиардов долларов. Последний раз долги были списаны Эфиопии. Собственную последнюю задолженность по обязательствам СССР Москва погасила в августе 2017 года, переведя Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.



