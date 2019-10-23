Показываем жёсткое видео с Обводного, где машины пронеслись по пешеходам

Видеозапись другой камеры наружного наблюдения, установленной у перекрёстка Обводного канала и Лермонтовского проспекта, оказалась в распоряжении «Фонтанки». На ней хорошо видно ДТП с перевёртышем, в котором, по данным ГУ МЧС и УГИБДД, пострадали шесть человек.

Дорогу по «зебре» переходят человек 15, впереди молодые мужчины. Когда уже все вышли на проезжую часть, на перекрёстке «Фольксваген» бьёт «Рено» в левый борт, и тот опрокидывается. По инерции они летят прямо через людей и останавливаются: первый на узком тротуаре, чуть не доезжая ограды, второй на крыше – у стоп-линии. Видно, что один из мужчин чудом увернулся от машин. Кто-то сразу встал.

Пятеро пешеходов, согласно предварительному диагнозу, получили травмы средней степени тяжести, один из водителей – тяжёлые.





Обе машины с номерами 47-го региона – Ленинградской области. По данным «Фонтанки», у «Фольксвагена Поло» было шесть владельцев, последний – 33-летний уроженец Таджикистана, за которым числится много штрафов за нарушения ПДД. У «Рено» одна владелица, 38-летняя женщина, соблюдающая ПДД. Вероятно, именно она получила серьёзные травмы.