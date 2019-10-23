Две машины на Обводном под камерами сбили пять пешеходов. Пострадал и водитель

Шесть человек пострадали в ДТП с перевёртышем на Обводном канале 23 октября. ДТП попало на видео.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, около 11:43 на перекрёстке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала «произошло столкновение автомобилей «Рено» и «Фольксваген» с последующим опрокидыванием одного из автомобилей с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, по их данным, пострадали шестеро пешеходов. Из перевернувшейся машины специалисты извлекли женщину. Всех передали прибывшим на месте врачам скорой. По данным УГИБДД, пять пешеходов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один – водитель – в тяжёлом.





Момент ДТП зафиксировали несколько камер наружного наблюдения. Запись одной из них показывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

В Петербурге за два дня участились ДТП с пешеходами. Вчера пострадали восемь человек, один из них скончался, сегодня утром – двое.