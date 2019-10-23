СКАтились на дно. Перестройка в клубе разрушила команду, а заодно и сборную России

Хоккейный СКА в глубоком кризисе. У петербуржцев четыре поражения подряд и семь – в последних девяти матчах. А ведь главный тренер армейцев Алексей Кудашов возглавляет и сборную России, за которую теперь тревожно, как никогда.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/Архив

В минувший вторник, 22 октября, СКА проиграл в Петербурге «Нетфехимику» (2:3 по буллитам), который еще недавно занимал последнее место в Восточной конференции. Это второе поражение от нижнекамцев подряд. Ранее петербуржцев у них дома дважды обыграл московский «Спартак», под руководством бывшего главного тренера армейцев Олега Знарка.

СКА повторил собственный антирекорд – четыре поражения подряд. В истории КХЛ такое с командой из Петербурга случалось лишь однажды, в сезоне 2016/17 – как раз первый год под руководством Знарка. Если говорить про совпадения, то в данном случае оно, скорее, говорит в пользу СКА: все-таки в том сезоне петербуржцы завоевали Кубок Гагарина. Однако, если внимательнее присмотреться к ситуации трехлетней давности, то не все так успокаивающе. Во-первых, тогда в трех из четырех игр СКА уступил серьезным соперникам – «Ак Барсу», «Локомотиву» и «Йокериту». К тому же неудачной серии предшествовали 15 побед подряд, затем одно поражение и еще девять побед подряд. То есть это был кратковременный ожидаемый спад, без которого не обходится ни одна команда по ходу сезона. Сейчас же ситуация совершенно иная.

Что чемпионат 2019/20 будет непростым для петербургских армейцев и их болельщиков, было понятно еще летом. В команде сменился тренер, второй год продолжается мощная перестройка состава: уходят лидеры с гигантскими контрактами по 100+ млн рублей. На их место приходят молодые хоккеисты на более скромные зарплаты. Эту ситуацию мы уже описывали подробно. Самый большой контракт у петербуржцев сейчас – 75 млн рублей у капитана Сергея Плотникова. С этой суммой он не попадает даже в топ-30 контрактов КХЛ. Еще девять хоккеистов получают по 70 млн рублей – это Александр Барабанов, Дмитрий Кагарлицкий, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Владимир Ткачев, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Магнус Хелльберг, Наиль Якупов. У остальных оклады существенно ниже. 70 млн – не случайная цифра. Это негласный потолок зарплат в клубе. Пять миллионов Плотникову, видимо, доплатили за капитанство.

Бюджет СКА снижается уже второй год подряд. Еще в 17 году он составлял 2,5 млрд. Сейчас 1,75. И будет еще ниже. С сезона 2020/21 в КХЛ начнет действовать жесткий потолок зарплат – 900 млн рублей. И это не стремление быть похожим на НХЛ, где тот же механизм существует уже 14 лет. Просто госкорпорациям все труднее (в том числе и с точки зрения имиджа) вкладывать такие огромные суммы в хоккей в условиях непростой экономической ситуации в стране.





Сейчас семь команд превышают будущий «потолок». Помимо СКА, это ЦСКА (1,75) «Металлург» (1,5 млрд рублей), «Авангард» (1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35 млрд), «Автомобилист» (1,2 млрд) и «Салават Юлаев» (1,2 млрд). Сокращение платежки будет очень болезненным процессом для всех, особенно для ЦСКА, который из-за этого следующим летом лишится почти всех своих ведущих игроков. Хоть бюджеты у армейских клубов одинаковые, у москвичей контракты с ведущими хоккеистами были заключены таким образом, что большую часть денег они получали в предыдущие два года, благодаря чему им удалось сейчас добиться столь существенного снижения бюджета без потери в качестве. СКА пошел по другому, более непростому пути, но который позволяет лучше подготовиться к эпохе потолка зарплат в отечественном хоккее. Кроме того, петербуржцы к этому моменту успели создать лучший в КХЛ коммерческий отдел, который, по заявлению вице-президента СКА Романа Ротенберга, приносит около 1 млрд дохода ежегодно. Однако, что касается непосредственно самого хоккея, то здесь ситуация кажется критической.

Два года назад СКА отправил в отставку Олега Знарка после не самого стыдного вылета от ЦСКА в финале Западной конференции. Ни для кого не секрет, что поводом для увольнения послужили не столько спортивные результаты, сколько личный конфликт с руководством. И это в той ситуации, когда Знарок был нужен больше всего. Олег Валерьевич умеет работать с командами без ярко выраженных звезд (примерно так сейчас выглядит СКА) и с ограниченным бюджетом. Он это доказал во времена работы в московском «Динамо», с которым выиграл два Кубка Гагарина, и теперь доказывает в «Спартаке». Чего только стоят две победы над СКА. Любопытно, что в «Спартак» его пригласил президент СКА Геннадий Тимченко, при поддержке которого московский клуб сумел вернуться из небытия в КХЛ. Злые языки поговаривают, что в последнее время не все так просто в отношениях между Тимченко и Романом Ротенбергом. Но оставим эту тему любителям теории заговоров.

Место Знарка занял обладатель Кубка Гагарина 2016 Илья Воробьев, который в сезоне 2018/19 также боролся до конца в финале Западной конференции с заведомо более мощным ЦСКА (москвичи выиграли серию только в седьмом матче), но тоже был уволен. Причем сразу с двух постов главного тренера – в клубе и в сборной. Так повелось в последние годы, что назначение в СКА автоматически дает тот же пост в сборной. Вместо Воробьева пришел Алексей Кудашов – неплохой специалист, но вообще без каких-либо титулов в качестве тренера. Несмотря на это, он также получил в придачу и пост главного тренера в сборной. Более мягкий, чем все его предшественники, Кудашов не справляется с давлением в первую очередь со стороны руководства, говорят собеседники «Фонтанки».

В то же время в СКА не осталось хоккеистов, которые могут в одиночку вытащить неудачно складывающийся матч, а за счет тактики побеждать пока не удается. По нашей информации, сейчас в команде сложилась взрывоопасная обстановка. Руководство понимает, что нынешний сезон переходный, но к настолько неудачному выступлению оказалось не готово. У боссов СКА есть претензии к тренерам, впрочем, как и у самих тренеров к боссам. При этом, если Кудашов готов уйти хоть сегодня (более того, даже очень хочет этого), то отпустить его пока не могут. Ведь если увольнять Кудашова из клуба сейчас, значит надо делать то же самое и в сборной. Кандидатов на замену сразу на двух постах пока не видно даже близко. В клубе в теории это может быть первый со времен Юкки Ялонена (возглавлял СКА с 2012 по 2014 год) иностранный специалист. В сборной на столь радикальный шаг пока пойти не готовы. Но какой результат сборная может показать в подобной ситуации, учитывая, что тренерский штаб и руководство здесь те же самые, что и в СКА, – вопрос риторический.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»