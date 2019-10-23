Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +11
$ 63.80р
70.96р
15:21 23.10.2019
Расширенный поиск

Спорт
23.10.2019 13:40
Печать

СКАтились на дно. Перестройка в клубе разрушила команду, а заодно и сборную России

Хоккейный СКА в глубоком кризисе. У петербуржцев четыре поражения подряд и семь – в последних девяти матчах. А ведь главный тренер армейцев Алексей Кудашов возглавляет и сборную России, за которую теперь тревожно, как никогда.

СКАтились на дно. Перестройка в клубе разрушила команду, а заодно и сборную России

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"/Архив

В минувший вторник, 22 октября, СКА проиграл в Петербурге «Нетфехимику» (2:3 по буллитам), который еще недавно занимал последнее место в Восточной конференции. Это второе поражение от нижнекамцев подряд. Ранее петербуржцев у них дома дважды обыграл московский «Спартак», под руководством бывшего главного тренера армейцев Олега Знарка. 

СКА повторил собственный антирекорд – четыре поражения подряд. В истории КХЛ такое с командой из Петербурга случалось лишь однажды, в сезоне 2016/17 – как раз первый год под руководством Знарка. Если говорить про совпадения, то в данном случае оно, скорее, говорит в пользу СКА: все-таки в том сезоне петербуржцы завоевали Кубок Гагарина. Однако, если внимательнее присмотреться к ситуации трехлетней давности, то не все так успокаивающе. Во-первых, тогда в трех из четырех игр СКА уступил серьезным соперникам – «Ак Барсу», «Локомотиву» и «Йокериту». К тому же неудачной серии предшествовали 15 побед подряд, затем одно поражение и еще девять побед подряд. То есть это был кратковременный ожидаемый спад, без которого не обходится ни одна команда по ходу сезона. Сейчас же ситуация совершенно иная.

Что чемпионат 2019/20 будет непростым для петербургских армейцев и их болельщиков, было понятно еще летом. В команде сменился тренер, второй год продолжается мощная перестройка состава: уходят лидеры с гигантскими контрактами по 100+ млн рублей. На их место приходят молодые хоккеисты на более скромные зарплаты. Эту ситуацию мы уже описывали подробно. Самый большой контракт у петербуржцев сейчас – 75 млн рублей у капитана Сергея Плотникова. С этой суммой он не попадает даже в топ-30 контрактов КХЛ. Еще девять хоккеистов получают по 70 млн рублей – это Александр Барабанов, Дмитрий Кагарлицкий, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Владимир Ткачев, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Магнус Хелльберг, Наиль Якупов. У остальных оклады существенно ниже. 70 млн – не случайная цифра. Это негласный потолок зарплат в клубе. Пять миллионов Плотникову, видимо, доплатили за капитанство.

Бюджет СКА снижается уже второй год подряд. Еще в 17 году он составлял 2,5 млрд. Сейчас 1,75. И будет еще ниже. С сезона 2020/21 в КХЛ начнет действовать жесткий потолок зарплат – 900 млн рублей. И это не стремление быть похожим на НХЛ, где тот же механизм существует уже 14 лет. Просто госкорпорациям все труднее (в том числе и с точки зрения имиджа) вкладывать такие огромные суммы в хоккей в условиях непростой экономической ситуации в стране.


Сейчас семь команд превышают будущий «потолок». Помимо СКА, это ЦСКА (1,75) «Металлург» (1,5 млрд рублей), «Авангард» (1,4 млрд), «Ак Барс» (1,35 млрд), «Автомобилист» (1,2 млрд) и «Салават Юлаев» (1,2 млрд). Сокращение платежки будет очень болезненным процессом для всех, особенно для ЦСКА, который из-за этого следующим летом лишится почти всех своих ведущих игроков. Хоть бюджеты у армейских клубов одинаковые, у москвичей контракты с ведущими хоккеистами были заключены таким образом, что большую часть денег они получали в предыдущие два года, благодаря чему им удалось сейчас добиться столь существенного снижения бюджета без потери в качестве. СКА пошел по другому, более непростому пути, но который позволяет лучше подготовиться к эпохе потолка зарплат в отечественном хоккее. Кроме того, петербуржцы к этому моменту успели создать лучший в КХЛ коммерческий отдел, который, по заявлению вице-президента СКА Романа Ротенберга, приносит около 1 млрд дохода ежегодно. Однако, что касается непосредственно самого хоккея, то здесь ситуация кажется критической.

Два года назад СКА отправил в отставку Олега Знарка после не самого стыдного вылета от ЦСКА в финале Западной конференции. Ни для кого не секрет, что поводом для увольнения послужили не столько спортивные результаты, сколько личный конфликт с руководством. И это в той ситуации, когда Знарок был нужен больше всего. Олег Валерьевич умеет работать с командами без ярко выраженных звезд (примерно так сейчас выглядит СКА) и с ограниченным бюджетом. Он это доказал во времена работы в московском «Динамо», с которым выиграл два Кубка Гагарина, и теперь доказывает в «Спартаке». Чего только стоят две победы над СКА. Любопытно, что в «Спартак» его пригласил президент СКА Геннадий Тимченко, при поддержке которого московский клуб сумел вернуться из небытия в КХЛ. Злые языки поговаривают, что в последнее время не все так просто в отношениях между Тимченко и Романом Ротенбергом. Но оставим эту тему любителям теории заговоров.

Место Знарка занял обладатель Кубка Гагарина 2016 Илья Воробьев, который в сезоне 2018/19 также боролся до конца в финале Западной конференции с заведомо более мощным ЦСКА (москвичи выиграли серию только в седьмом матче), но тоже был уволен. Причем сразу с двух постов главного тренера – в клубе и в сборной. Так повелось в последние годы, что назначение в СКА автоматически дает тот же пост в сборной. Вместо Воробьева пришел Алексей Кудашов – неплохой специалист, но вообще без каких-либо титулов в качестве тренера. Несмотря на это, он также получил в придачу и пост главного тренера в сборной. Более мягкий, чем все его предшественники, Кудашов не справляется с давлением в первую очередь со стороны руководства, говорят собеседники «Фонтанки».

В то же время в СКА не осталось хоккеистов, которые могут в одиночку вытащить неудачно складывающийся матч, а за счет тактики побеждать пока не удается. По нашей информации, сейчас в команде сложилась взрывоопасная обстановка. Руководство понимает, что нынешний сезон переходный, но к настолько неудачному выступлению оказалось не готово. У боссов СКА есть претензии к тренерам, впрочем, как и у самих тренеров к боссам. При этом, если Кудашов готов уйти хоть сегодня (более того, даже очень хочет этого), то отпустить его пока не могут. Ведь если увольнять Кудашова из клуба сейчас, значит надо делать то же самое и в сборной. Кандидатов на замену сразу на двух постах пока не видно даже близко. В клубе в теории это может быть первый со времен Юкки Ялонена (возглавлял СКА с 2012 по 2014 год) иностранный специалист. В сборной на столь радикальный шаг пока пойти не готовы. Но какой результат сборная может показать в подобной ситуации, учитывая, что тренерский штаб и руководство здесь те же самые, что и в СКА, – вопрос риторический.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Эталон»
      23.10.2019 14:13

      Группа «Эталон» оформила первые сделки с использованием счетов эскроу в двух столицах

      В Москве в конце сентября в продажу по новым правилам был выведен клубный дом «Счастье на Ломоносовском», а в Санкт-Петербурге уже подписаны несколько сделок по приобретению квартир в Квартале Сhe, продажи в котором Группа «Эталон» открыла на прошлой неделе.
      Glorax Development
      23.10.2019 12:10

      В Golden City начались фасадные работы

      В VI квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, монтируются кронштейны и направляющие фасадной подсистемы и начинается облицовка дома композитными панелями двух оттенков – светло-серого и золотистого. Параллельно специалисты ведут работы по установке светопрозрачных конструкций.
      ГК «Полис Групп»
      23.10.2019 11:54

      В ЖК «Полис на Московской» завершили наружную кладку стен

      Готовность корпусов ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 40%. В настоящее время на объекте полностью завершены кирпичная кладка наружных стен и кровельные работы.
      Setl Group
      23.10.2019 11:42

      Setl Group выплатил 1-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-02

      22 октября 2019 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 1-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001-Р (ISIN-код RU000A100MG6), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
      «Аквилон Инвест»
      23.10.2019 11:26

      Управлением ЖК Promenade займется международная компания

      После ввода жилой комплекс бизнес-класса Promenade, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит у станции метро «Фрунзенская», будет передан в управление компании «ЮИТ Сервис», входящей в состав финского концерна ЮИТ.
      ГК «КВС»
      23.10.2019 10:32

      ГК «КВС» открыла более 10 площадок для раздельного сбора мусора

      Группа компаний «КВС» запустила раздельный сбор отходов в трех своих жилых комплексах – микрогороде «Новое Сертолово» в Ленинградской области, ЖК «Линкор» в квартале «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе и ЖК «Gusi-Лебеди» в Приморском районе.
      shutterstock.com
      22.10.2019 18:00

      На юге Петербурга появятся новостройки с вечнозелёными дворами

      На территории нового жилого комплекса «Образцовый квартал 5» в Пушкинском районе высажены почти триста хвойных деревьев.
      Фото: Пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"
      22.10.2019 16:00

      Северо-Западный региональный центр концерна «Алмаз – Антей» выставил на продажу объект на Васильевском острове

      «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в рамках программы вывода промышленных предприятий из центра города, выставил на продажу объект недвижимости на Васильевском острове.
      ГК «Ленстройтрест»
      22.10.2019 15:33

      ГК «Ленстройтрест» – партнер бизнес-завтрака, посвященного итогам перехода к проектному финансированию

      ГК «Ленстройтрест» выступит партнером бизнес-завтрака «Первые итоги работы в условиях отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию. Опыт взаимодействия банков и застройщиков», который пройдет 29 октября в рамках конкурса «Доверие потребителя».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      22.10.2019 13:03

      Осталось 10 дней до окончания акции с рассрочкой в ЖК «Новый Лесснер»

      Осталось 10 дней до окончания акции «Беспроцентная рассрочка плюс максимальная скидка на квартиру, как при 100% оплате»* в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер». Девелопер проекта – ООО «Отделстрой».
      ПАО МКБ
      22.10.2019 12:03

      МКБ выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 560 млрд руб.

      Московский кредитный банк (МКБ) с начала 2019 года выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 560 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2019 года МКБ входит в топ-5 организаторов облигационных займов на российском рынке долгового капитала (по данным CbondS).
      Setl City
      22.10.2019 11:32

      Setl Group строит первый детский сад в проекте на Октябрьской набережной

      Холдинг Setl Group начал строить первый детский сад в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Pulse на набережной». Садик на 190 мест будет возведен в рамках первой очереди проекта, в северной части квартала на Октябрьской наб. Его планируют сдать вместе с жилыми домами – в конце 2020 года.