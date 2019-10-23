Влезут все. В ноябрьские праздники «Ласточки» до Волховстроя и Великого Новгорода станут длиннее вдвое

В пригородных «Ласточках» из Петербурга до Волховстроя и Великого Новгорода будет вдвое больше вагонов на ноябрьских праздниках. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Сдвоенные составы запустят из-за увеличения пассажиропотока с 1 по 4 ноября.

Напомним, 2 ноября также будут запущены премиальные «Ласточки» до горного парка «Рускеала». Составы доставят петербуржцев на праздник «Северное сияние» – торжественное включение подсветки Мраморного каньона.



