На посту, но без обеда. Подгоревшее у поваров мясо не выгнало сенаторов из здания на Большой Дмитровке

Стала известна причина объявленной эвакуации из здания Совета Федерации в центре Москвы. На выход с документами сенаторов хотели отправить из-за подгоревшего мяса, но парламентарии остались в здании решать государственные вопросы.

Что нарушило привычную жизнь здания на Большой Дмитровке днем 23 октября, узнал ТАСС. Агентство адресовало вопрос источнику в оперативных службах и получило такой ответ: «Мясо подгорело у людей. Система [оповещения] сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте».

Журналисты подтверждают: на втором этаже действительно ощущается запах из буфета.

Напомним, сенаторов попросили на выход во время 467-го заседания, на котором народные избранники рассмотрели 27 вопросов. По громкоговорителю политиков попросили взять документы и не пользоваться лифтами. Но члены СФ не стали прерывать работу.



