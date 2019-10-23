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23.10.2019 12:37
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В ГК «ПСК» рассказали, как кампус СПбГУ повлияет на юг Петербурга

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга к 2026 году планируется построить единый кампус СПбГУ и создать технологическую долину. Сейчас проект на стадии поиска инвесторов. Предполагается, что на территории минимум в 150 га расположатся учебные корпуса, общежитие на 25 тысяч студентов и «технологическая долина».

В ГК «ПСК» рассказали, как кампус СПбГУ повлияет на юг Петербурга

ПСК

Децентрализация и развитие

— Это решение одно из самых громких, и оно однозначно позитивное для развития Пушкинского района. Главное, что стоит за решением о строительстве кампуса — это децентрализация, так необходимая Петербургу. — отмечают в ГК «ПСК». — В городе уже есть примеры переноса больших производств, как например, «Первой Мебельной Фабрики», «Петмол», «Алмаз-Антей» и другие. И в целом, от этих перемещений город выиграл. Успешная практика теперь будет распространена на научную сферу. Планируется, что на территории 150 га появится единый университетский кампус и ещё 100 га будет отдано под размещение технологической долины. Эти новые территории для экстенсивного развития нашлись в Пушкинском районе, рядом со Славянкой. Хотя, изначально звучали предложения от властей Ленобласти предоставить под эти цели территорию в районе Гатчины. Расположение в черте города для СПбГУ оказалось удобнее, что логично. И это означает новый этап развития микрорайона. Проект станет флагманом развития территорий всего Пушкинского района, включая близлежащие Шушары и Славянку. 

Проект привлечет инвестиции в развитие района и создаст новые рабочие места. С точки зрения местных жителей микрорайона Славянка преимуществ сразу несколько.

Не только учёба

Сейчас Славянку выбирают в первую очередь молодые семьи: благоустроенный квартал, где продолжает развиваться социальная инфраструктура, вкупе со стоимостью квартир и городской пропиской делает его привлекательным для жизни с детьми. Очень скоро сегодняшние школьники и их родители начнут задумываться о выборе вуза и специальности. Возможность учиться в ведущем вузе города рядом с домом – это перспектива, недостижимая для большинства районов города.

ПСК
ПСК

Кроме этого, открываются возможности начать карьеру здесь же, в наукоёмких производствах на территории кампуса. Здесь появится технологическая долина с лабораториями и испытательными центрами. Наконец, план развития включает строительство одного из крупнейших в Северо-Западном регионе медицинских центров. 

Быстрый транспорт

Развитие получат и транспортные сети. Их будет больше, а пропускная способность станет выше. Уже сейчас планируется строительство Южной широтной магистрали, реконструкция Колпинского шоссе и строительство трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». Новые маршруты станут логичным продолжением стратегии развития юга Петербурга, куда относится и недавнее открытие станций «Шушары», «Дунайская» и «Проспект славы».

Общественный транспорт также становится быстрее. Сейчас уже подписано концессионное соглашение о запуске скоростного трамвая. Строительство пройдёт в два этапа. Первый планируется завершить к сентябрю 2023 года открытием участка между ст. метро «Купчино» и Шушарами. А в сентябре 2024–го легкорельсовая линия дотянется до Славянки. Расстояние от Купчино до Славянки не зависящий от пробок трамвай будет проходить за 30 минут.

Комфорт проживания

Кроме масштабных проектов развития Пушкинского района, развитие самой Славянки также не стоит на месте. Здесь возводятся новые инфраструктурные объекты — спортивный центр и культурно-досуговый центр. Они появятся в шаговой доступности от ЖК «Славянка» — жилого комплекса, который готовится к вводу в эксплуатацию.

ПСК
ПСК

Совокупность этих факторов делает Славянку перспективным микрорайоном юга Петербурга. И одним из тех немногих районов города с «соразмерной человеку» застройкой. Так называются локации со средней высотностью домов в  8-9 этажей – в Славянке она именно такая. 

Не упустить возможность

ЖК «Славянка» — последний реализованный в Славянке проект жилой застройки. Архитектурный облик микрорайона завершён и сейчас ЖК проходит процедуру ввода в эксплуатацию. Сразу после этого начнётся передача ключей собственникам. 

В продаже осталось 10% от общего числа квартир в ЖК. Среди доступных вариантов есть и семейные с тремя комнатами, окнами на две стороны и стоимостью от 4,9 млн руб.

ПСК
ПСК

В жилом комплексе «Славянка» все планировки классические и подразумевают полноценные отдельные комнаты и кухню. При этом в целом ряде вариантов площадь кухонь позволяет разместить в них и зону приёма гостей. Как, например, в двухкомнатной квартире площадью 57 кв. м. Планировка и размер кухни таковы, что она вполне может выполнять функцию гостиной. Стоимость такой квартиры 4,1 млн руб. Площадь двухкомнатных квартир в наличии от 51 до 63 кв. м, а трёхкомнтаных – 68-85 кв. м.

ЖК «Славянка» аккредитован восемью банками. Многодетным семьям доступна ипотека по льготной ставке и программы с использованием материнского капитала. Подробная информация — в офисе продаж по адресу ул. Ростовская, 24. А также по телефону: (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

 

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