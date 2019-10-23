ГИБДД: За сутки на дорогах Петербурга пострадали 11 человек, 8 из них - пешеходы

Всего за прошедший вторник, 22 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошло 474 ДТП, в том числе 14 – с пострадавшими. Причем среди последних большинство – это наезды на пешеходов, один из них даже оказался смертельным.

Как сообщает 23 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, на дорогах Петербурга за 22 октября произошло 409 ДТП. В 11 случаях были пострадавшие, и 7 из них связаны с наездом на пешеходов. Всего травмы получили 11 человек: 10 взрослых и ребенок. Один человек погиб. Причем 8 пострадавших и погибший – в ДТП с пешеходами.

Три наезда произошли из-за нарушений водителями правил проезда пешеходного перехода, отмечают в ГИБДД. На «зебре» сбили женщину на Левашовском проспекте, двоих на улице Ленсовета, а также женщину на трассе «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Утром на Бухарестской улице на регулируемом пешеходном переходе автомобиль Mitsubishi сбил мужчину. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, но не спасли. В течение суток мужчина скончался.





Четыре наезда произошли из-за собственной неосторожности пешеходов, которые переходили дорогу на красный или в неположенном месте. Так, вечером на проспекте Луначарского автобус ПАЗ маршрута 205А сбил мужчину. Пострадавший – 30-летний житель Оренбургской области – шел прямо по проезжей части в попутном с автобусом направлении, уточняет «Дорожный инспектор».

В ГИБДД напоминают водителям, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, а последним – о том, что перед тем, как перейти дорогу по «зебре», нужно остановиться, осмотреться и убедиться, что водитель вас заметил, и только потом начать движение. В темное время суток или при недостаточной видимости при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части пешеходам в городе рекомендуется иметь световозвращающие элементы на одежде, а вне населенных пунктов это обязательно по ПДД.

В Ленобласти за 22 октября инспекторы ГИБДД зафиксировали 65 аварий. Пострадавшие были в трех случаях: травмы получили трое взрослых. Погибших не было.