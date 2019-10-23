Фонд имущества выставил на торги участок под застройку рядом с метро Лиговский проспект

Участок на Лиговском проспекте, 112, находящийся в пешей доступности от одноименной станции метро, выставили на торги, которые проведет АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга». Лот покупателям предлагают под строительство жилого дома или коммерческой недвижимости. Начальная цена составит 40 млн рублей. Об этом говорится в презентации фонда.

Участок площадью 1230 кв. метров расположен на внутриквартальной территории между домами №№112, 114, литеры А и Б, 110Б и 110В. В 2014 году собственник получил разрешение на строительство на этом месте бизнес-центра. Кроме того, в 2018 году был получен градостроительный план территории. Торги будут проведены 11 декабря, начальная стоимость лота составит 40 млн рублей.

Территория находится в границах единой зоны регулирования застройки, поэтому для возведения объекта требуется согласование городского комитета по охране памятников. Общая площадь возводимого объекта не может превышать 5 тысяч «квадратов», а предельно-разрешенная высота — 28 метров. По градрегламенту участок относится к зоне Т3ЖД3 (для среднеэтажного и многоэтажного многоквартирного жилья и общественно-деловой застройки). В качестве примеров для использования участка фонд предложил варианты строительства жилого дома, спортивного, медицинского или бизнес-центра.

Согласно выписке из Росреестра, участок с 2009 года принадлежит ООО «Инженерный корпус». По данным СПАРК, в равных долях компанией владеют Олег Рубенков, Александр Тимоненко и Валерий Кипнис. Последний является руководителем «Балтийской инжиниринговой компании».



