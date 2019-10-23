В индустриальном парке в Великобритании нашли грузовик с 39 телами

Ирландца задержали английские власти после страшной находки в городе Грейс в графстве Эссекс. Как пишет Sky News 23 октября, 25-летний мужчина припарковал там грузовик с мертвыми людьми.

Среди погибших — как минимум один подросток. Фура прибыла в Великобританию из Болгарии 9 октября, так что власти не исключают, что погибшие — нелегальные мигранты. Однако идентификация тел только начата. Правоохранители уже связались с болгарскими коллегами.

Водитель, 25-летний мужчина, задержан по подозрению в убийстве.



