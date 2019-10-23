«С вещами на выход!» В Москве сенаторов попросили срочно покинуть здание Совфеда

Российских сенаторов эвакуировали днем 23 октября из здания на Большой Дмитровке в Москве. В это время шло заседание верхней палаты парламента.

Об эвакуации из здания Совета Федерации сообщает РИА Новости.

«Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места», – говорится в прозвучавшем объявлении.

При этом политикам посоветовали покидать казенные этажи пешком – лифты в здании якобы отключили. Сенаторов попросили выйти с документами.



