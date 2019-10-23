Два автомобиля улетели в пешеходов, переходивших Обводный. Один перевёрнут на «зебре»

Плотные заторы образовались 23 октября на подъездах к перекрёстку набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта из-за ДТП с перевёртышем. Очевидцы сообщают о пострадавших.

Судя по кадрам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», один автомобиль, получив боковой удар, перевернулся на крышу на «зебре», другой улетел на тротуар к каналу. На записи камеры наружного наблюдения видно, как серая легковушка бьёт белую, и обе летят (вторая – кувыркаясь) в толпу людей, переходящих набережную на зелёный сигнал светофора; кто-то оказывается под машинами.

«Видел столкновение, правда, ехал достаточно далеко, не знаю, кто виноват, – рассказывает Сергей. – Людей зацепило, человека три точно. Лежали на асфальте, но видно, что живые. Несколько молодых ребят чудом уцелели, буквально вылезли из-под машин и отбежали в сторону. Скорость машины, которая въехала в бок, была км 60 в час». Людей в этом месте всегда много: напротив через канал расположен Балтийский вокзал.





Обстоятельства ДТП выясняются.