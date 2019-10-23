Квадратный метр по цене квартиры. У министра финансов РФ нашли элитную недвижимость

Внесенный в список иностранных агентов ФБК и издание «Метла» обнаружили у главы Минфина РФ Антона Силуанова пентхаус в элитном жилом комплексе в Москве.

«Глава минфина Антон Силуанов оказался владельцем 250-метрового пентхауса в Хамовниках. <...> Петнхаусы в «Андреевском доме» продаются за 1827000 рублей за квадратный метр», – сообщает ФБК.

Жилой комплекс предлагает своим обитателям круглосуточный ресепшен, лобби-бар, сигарную комнату и даже спа-комплекс с хамамом. Кроме того, жители дома могут наслаждаться видами на Нескучный сад, Воробьевы горы и Москву-реку.

Стоимость квартиры министра оценивается почти в полмиллиарда рублей. «Позволить себе такую покупку на легальные доходы, учитывая его прошлые приобретения, министр финансов не мог», – полагает издание «Метла».





При этом сам Силуанов, судя по его декларации, не скрывает наличия квартиры площадью в 253,8 квадратных метра.