В Golden City начались фасадные работы

Glorax Development

В VI квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, монтируются кронштейны и направляющие фасадной подсистемы и начинается облицовка дома композитными панелями двух оттенков – светло-серого и золотистого. Параллельно специалисты ведут работы по установке светопрозрачных конструкций.

Архитектурное решение со светлыми фасадами и золотыми декоративными навершиями разработал консорциум голландских архитекторов KCAP & Orange Architects, адаптацией проекта занимается российское бюро «А.Лен». Концепция, призванная украсить морской фасад города необычной и узнаваемой архитектурой, получила признание российских и зарубежных экспертов. Жилой комплекс неоднократно становился победителем архитектурных премий и конкурсов.

Проект бизнес-класса Golden City предполагает возведение шести кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. Квартирография включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Жилые помещения имеют свободную планировку и панорамное остекление. Проектом предусмотрены собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первом этаже, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования. В рамках проекта предполагается также строительство делового квартала, где смогут разместиться штаб-квартиры российских и зарубежных компаний.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents