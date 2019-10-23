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23.10.2019 12:29
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После заметки «Фонтанки» причину «экскурсии» в депо пассажиров поезда Владикавказ – Петербург изучает СК

Следственный комитет прочитал заметку «Фонтанки» о том, как пассажиров поезда Владикавказ Петербург увезли в депо, и не остался равнодушен. Не исключено, что незапланированное продолжение поездки ляжет в основу уголовного дела. 

«По данным интернет-издания «Фонтанка.ру», после десятиминутной стоянки на Московском вокзале состав внезапно тронулся, игнорируя крики пассажиров и красные флажки проводников. Люди выпрыгивали из вагонов на ходу. Часть пассажиров уехали в промзону», – говорится в заявлении Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

Пока проводится доследственная проверка, по итогам которой могут возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей на железнодорожном транспорте).

Напомним, в пять утра 22 октября в депо в промзоне Невского района отправились десятки пассажиров, в том числе дети, которые не успели выйти из вагонов на конечной станции. Оттуда им пришлось выбираться самим — кому на электричках, кому на машинах. На вопрос, что случилось, сами путейцы не смогли дать внятного ответа. 


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