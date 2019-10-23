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Город
23.10.2019 12:24
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Петербургские депутаты расчистили место под Верховный суд. Заксобрание разрешило застраивать сад на Неве

Заксобрание Петербурга одобрило законопроект, который лишает охранного статуса сад на Неве – участок площадью почти 3 га на Смольной набережной, где планируется возвести судебный квартал. На заседании 23 октября депутаты вычеркнули парк из перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) и разрешили тем самым его застройку. Это решение поддержали 38 депутатов, один воздержался, против выступили восемь парламентариев. Законопроект приняли в первом чтении, однако спикер парламента Вячеслав Макаров заявил, что намерен созвать внеочередное заседание сегодня же, чтобы одобрить инициативу в целом.

Представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков пояснил: новый участок для размещения Верховного суда городу пришлось искать из-за того, что на набережной Добролюбова – там, где судебный квартал предполагали построить прежде – власти решили разбить парк. Чтобы компенсировать жителям Центрального района потерю сада на Неве, Смольный совместно с Заксобранием нашли шесть других участков общей площадью более 3,5 га, пригодных для создания скверов.

Резко против законопроекта, разрешающего застройку сада на Неве, выступили депутаты от «Яблока» и «Справедливой России». Переезд Верховного суда в Петербург яблочник Борис Вишневский назвал самой неактуальной проблемой российского правосудия. «К сожалению, зависимость судов от чиновников не определяется географическим расстоянием. Если бы качество правосудия зависело от того, насколько далеко Верховный суд расположен от администрации президента, я бы первый проголосовал за его переезд во Владивосток. Но суды зависимы, где бы они ни находились. И я не понимаю, зачем нужно опять, нарушая закон, впихивать в центр Петербурга очередную уплотнительную застройку», – заявил депутат.

Его коллега из «Справедливой России» Александр Егоров напомнил, что идея отказаться от строительства судебного квартала на набережной Добролюбова преподносилась Александром Бегловым как забота о жителях, ратующих за создание парков в центре. «И что теперь – выборы прошли, и можно продолжать уничтожать зеленые насаждения?» – задался он риторическим вопросом.


О том, что на месте предполагаемого строительства судебного квартала на участке вдоль проспекта Добролюбова в Петроградском районе будет разбит парк, на тот момент врио губернатора Петербурга объявил в апреле 2019 года во время визита в город Владимира Путина. Вероятным местом для размещения Верховного суда называли территорию на Смольной набережной, где ранее планировалось построить новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда.

В декабре 2018 года почти 3 га территории Смольной набережной, так называемый сад на Неве, включили в перечень зеленых насаждений, чего давно добивалась часть местных жителей. Этот участок за последние годы не раз менял свое функциональное назначение в зависимости от планов строительства сначала Орловского тоннеля, а затем Музея блокады. 

В октябре Александр Беглов на заседании правительства сообщил, что территория под судебный квартал будет выделена не позже 1 декабря. А в аппарате строительного вице-губернатора Николая Линченко подтвердили, что речь идет именно об участке на Смольной.

При этом городской закон запрещает исключать территорию из перечня ЗНОП в случае, если фактическая обеспеченность жителей района зеленью не дотягивает до норматива. В Центральном районе всего 96,5 га зелени, на каждого жителя приходится 4,3 кв. м ЗНОП, тогда как норматив для этого района составляет 6 кв. м.

По данным «Фонтанки», служба благоустройства уже представила свои варианты компенсации району площади охраняемых зеленых насаждений. Это бульвар без названия на улице Черняховского (0,584 га), безымянный бульвар на Синопской набережной у Большеохтинского моста (0,606 га), бульвар без названия по набережной Обводного канала от Кременчугской улицы до линии Октябрьской ЖД (0,468 га), безымянный сквер у моста Александра Невского (0,53 га), бульвар без названия на Воскресенской набережной (0,991 га), а также бульвар без названия на Захарьевской улице от Литейного проспекта до Потемкинской улицы. Все они сейчас не входят в перечень территорий ЗНОП.

Кроме того, расчет не учитывает Летний и Михайловский сады, а также сквер Инженерного замка. Их территория имеет статус «Ведомственная территория объекта культурного наследия». Если посчитать и эти три объекта, то показатель обеспеченности жителей Центрального района зелеными насаждениями увеличится до 6,4 кв. м при норме 6,0.

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