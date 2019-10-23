Автобус сбил велосипедистку на регулируемом переходе в Павловске. Поспешили оба

Женщина на велосипеде попала в серьезное ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Утром 23 октября она угодила под автобус.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 9 часов утра на Привокзальной площади в Павловске. По предварительной информации, автобус «ЛиАЗ» 338-го маршрута (по данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», его обслуживает ООО «Питеравто») в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил велосипедистку лет 30 на вид.

В результате женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.





Произошедшее попало на видео. Как отмечает «Дорожный инспектор», водитель автобуса поехал, не дождавшись зеленого сигнала, а велосипедистка выехала на «зебру», когда светофор уже заканчивал мигать, и к тому же не спешилась.

«Светофор с задержкой, водитель автобуса, видно, очень спешил, высадил пассажиров на светофоре, а остановка за светофором. Далее он хотел вернуться первым обратно в полосу движения и смотрел налево, водителя и велосипед справа не увидел, протащил его несколько метров, переехав передними колесами», – пишут в группе.