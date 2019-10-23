Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +12
$ 63.80р
70.96р
13:12 23.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
23.10.2019 12:19
Печать

Автобус сбил велосипедистку на регулируемом переходе в Павловске. Поспешили оба

Женщина на велосипеде попала в серьезное ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Утром 23 октября она угодила под автобус.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 9 часов утра на Привокзальной площади в Павловске. По предварительной информации, автобус «ЛиАЗ» 338-го маршрута (по данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», его обслуживает ООО «Питеравто») в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил велосипедистку лет 30 на вид.

В результате женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Автобус сбил велосипедистку на регулируемом переходе в Павловске. Поспешили оба


Произошедшее попало на видео. Как отмечает «Дорожный инспектор», водитель автобуса поехал, не дождавшись зеленого сигнала, а велосипедистка выехала на «зебру», когда светофор уже заканчивал мигать, и к тому же не спешилась.

«Светофор с задержкой, водитель автобуса, видно, очень спешил, высадил пассажиров на светофоре, а остановка за светофором. Далее он хотел вернуться первым обратно в полосу движения и смотрел налево, водителя и велосипед справа не увидел, протащил его несколько метров, переехав передними колесами», – пишут в группе.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Glorax Development
      23.10.2019 12:10

      В Golden City начались фасадные работы

      В VI квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, монтируются кронштейны и направляющие фасадной подсистемы и начинается облицовка дома композитными панелями двух оттенков – светло-серого и золотистого. Параллельно специалисты ведут работы по установке светопрозрачных конструкций.
      ГК «Полис Групп»
      23.10.2019 11:54

      В ЖК «Полис на Московской» завершили наружную кладку стен

      Готовность корпусов ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 40%. В настоящее время на объекте полностью завершены кирпичная кладка наружных стен и кровельные работы.
      Setl Group
      23.10.2019 11:42

      Setl Group выплатил 1-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-02

      22 октября 2019 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 1-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001-Р (ISIN-код RU000A100MG6), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
      «Аквилон Инвест»
      23.10.2019 11:26

      Управлением ЖК Promenade займется международная компания

      После ввода жилой комплекс бизнес-класса Promenade, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит у станции метро «Фрунзенская», будет передан в управление компании «ЮИТ Сервис», входящей в состав финского концерна ЮИТ.
      ГК «КВС»
      23.10.2019 10:32

      ГК «КВС» открыла более 10 площадок для раздельного сбора мусора

      Группа компаний «КВС» запустила раздельный сбор отходов в трех своих жилых комплексах – микрогороде «Новое Сертолово» в Ленинградской области, ЖК «Линкор» в квартале «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе и ЖК «Gusi-Лебеди» в Приморском районе.
      shutterstock.com
      22.10.2019 18:00

      На юге Петербурга появятся новостройки с вечнозелёными дворами

      На территории нового жилого комплекса «Образцовый квартал 5» в Пушкинском районе высажены почти триста хвойных деревьев.
      Фото: Пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"
      22.10.2019 16:00

      Северо-Западный региональный центр концерна «Алмаз – Антей» выставил на продажу объект на Васильевском острове

      «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в рамках программы вывода промышленных предприятий из центра города, выставил на продажу объект недвижимости на Васильевском острове.
      ГК «Ленстройтрест»
      22.10.2019 15:33

      ГК «Ленстройтрест» – партнер бизнес-завтрака, посвященного итогам перехода к проектному финансированию

      ГК «Ленстройтрест» выступит партнером бизнес-завтрака «Первые итоги работы в условиях отказа от долевого строительства и перехода к проектному финансированию. Опыт взаимодействия банков и застройщиков», который пройдет 29 октября в рамках конкурса «Доверие потребителя».
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      22.10.2019 13:03

      Осталось 10 дней до окончания акции с рассрочкой в ЖК «Новый Лесснер»

      Осталось 10 дней до окончания акции «Беспроцентная рассрочка плюс максимальная скидка на квартиру, как при 100% оплате»* в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер». Девелопер проекта – ООО «Отделстрой».
      ПАО МКБ
      22.10.2019 12:03

      МКБ выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 560 млрд руб.

      Московский кредитный банк (МКБ) с начала 2019 года выступил организатором размещения 55 выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 560 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2019 года МКБ входит в топ-5 организаторов облигационных займов на российском рынке долгового капитала (по данным CbondS).
      Setl City
      22.10.2019 11:32

      Setl Group строит первый детский сад в проекте на Октябрьской набережной

      Холдинг Setl Group начал строить первый детский сад в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Pulse на набережной». Садик на 190 мест будет возведен в рамках первой очереди проекта, в северной части квартала на Октябрьской наб. Его планируют сдать вместе с жилыми домами – в конце 2020 года.
      Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      21.10.2019 16:45

      «Петербургская Недвижимость» ускорила процесс покупки квартиры

      Компания улучшила сервис для клиентов: теперь с момента выбора квартиры до ее бронирования проходит не более часа.