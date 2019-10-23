В ЖК «Полис на Московской» завершили наружную кладку стен

ГК «Полис Групп»

Готовность корпусов ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 40%. В настоящее время на объекте полностью завершены кирпичная кладка наружных стен и кровельные работы.

На 25% выполнена установка перегородок. Начаты сантехнические, электротехнические и вентиляционные работы.

Напомним, к строительству проекта комфорт-класса в Московском районе Петербурга ГК «Полис Групп» приступила в июле 2018 года.

Новый городской квартал возводится в пешей доступности от ст. м. «Московская». На участке площадью более 17 тыс. кв. м будет построено около 30 тыс. кв. м жилья. Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории.

ГК «Полис Групп»

В составе комплекса также будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест – его помещение уже построено. Предусмотрен подземный паркинг на 347 автомобилей. На первых этажах жилых корпусов располагаются коммерческие помещения.

В каждой квартире будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «Умный дом». Всего в проекте 762 квартиры различных планировок и метражей – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками.

Окончание строительства запланировано на IV квартал 2020 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents