Строительство
В ЖК «Полис на Московской» завершили наружную кладку стен
ГК «Полис Групп»
Готовность корпусов ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 40%. В настоящее время на объекте полностью завершены кирпичная кладка наружных стен и кровельные работы.
На 25% выполнена установка перегородок. Начаты сантехнические, электротехнические и вентиляционные работы.
Напомним, к строительству проекта комфорт-класса в Московском районе Петербурга ГК «Полис Групп» приступила в июле 2018 года.
Новый городской квартал возводится в пешей доступности от ст. м. «Московская». На участке площадью более 17 тыс. кв. м будет построено около 30 тыс. кв. м жилья. Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории.
В составе комплекса также будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 75 мест – его помещение уже построено. Предусмотрен подземный паркинг на 347 автомобилей. На первых этажах жилых корпусов располагаются коммерческие помещения.
В каждой квартире будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «Умный дом». Всего в проекте 762 квартиры различных планировок и метражей – от студий до 4-комнатных, в том числе с европланировками.
Окончание строительства запланировано на IV квартал 2020 года.
Справка о компании ГК «Полис Групп»
ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents