После смертельного ДТП на Невском с водителем «под шариками» в центре Петербурга установили дорожные столбики, «стилизованные под архитектуру»

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Островок безопасности на перекрестке Невского и Адмиралтейского проспектов окружили дорожными столбиками, которые, по мнению установщиков и специалистов Дирекции по организации дорожного движения (ДОДД), гармонично сочетаются с архитектурой центра Петербурга. Свидетелем этого процесса 23 октября стал корреспондент «Фонтанки».

Столбики под названием «Классика» ставит компания «Траектория». Бюджетных трат пока нет – как рассказал её директор Сергей Бурлуцкий, фирма все оплачивает из своего кармана. От Смольного пилотный проект поддержала Дирекция по организации дорожного движения. «Это даст больше безопасности всем участникам дорожного движения. Столбики своим видом выделят островок безопасности, а светоотражающая пленка привлечет внимание водителей», – рассказывает Бурлуцкий. По его словам, цена установки 9 столбиков — 75 тысяч рублей. Среди преимуществ – гибкость, что не травмирует водителей, и «стилизованный под архитектуру города» внешний вид.

Как отмечает директор «Траектории», для него этот проект как инвестиция в возможный будущий госзаказ от городских властей, так и гражданская позиция. «Я пришел к мысли об установке после того, как случилась трагедия на Невском с выездом БМВ. Если бы они стояли по краю пешеходной зоны, может быть, повлияли бы на исход», – сказал Сергей Бурлуцкий.





Напомним, что речь идет о февральском ДТП, в котором погибли 2 человека, а трое оказались в больнице. За рулем вылетевшей на тротуар Невского проспекта BMW X6 был надышавшийся шариками с веселящим газом и на момент аварии уже лишенный прав уроженец Азербайджана Мурад Касымов, его дело еще рассматривается судом.

Представитель ДОДД Мила-Мария Горячева сообщила: на тест и оценку столбиков «Классика», а также принятие решения о необходимости или, наоборот, ненужности этого вида ограждения на улицах Петербурга потребуется 3 – 4 месяца. У «Траектории» уже есть 2 контракта с ДОДД на общую сумму 80,8 млн рублей. По условиям соглашений компания восстанавливает дорожную разметку в Выборгском, Калининском, Петродворцовом, Кронштадтском и Красносельском районах города.

67% ООО «Траектория» принадлежит её директору Бурлуцкому, оставшимися 33% владеет Вадим Гуляренко. Он же является хозяином компании «АктивЛайн», название и номер телефона которой красуется на светоотражающей пленке каждого столбика.

Если в Смольном примут решение о том, что готовы потратиться на стилизованные под архитектуру центра города столбики, то необходимо отметить, что это обойдется бюджету дороже, нежели менее эстетичные варианты. Примитивная математика подсказывает, что одна «Классика» вместе с установкой стоит порядка 8 тысяч рублей. В то же время бывшая компания Вадима Гуляренко «ГРАД» за 1,05 млн рублей поставила на автодороге «Кола» 740 нестилизованных обычных столбиков, что получается по 1418 рублей за штуку. Вероятно, на стоимости столбиков «Классика» сказывается страна-производитель – их везут из Франции.

Кроме необычных столбиков одной из последних дорожных новинок Петербурга стала «вафельница». Журналист нашего издания проанализировал как принцип работы, так и место установки.