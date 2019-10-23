Медсестру, упавшую на «зебре», водитель придавил при повороте. Его нашли. Шедшие на работу врачи оказали помощь

Выяснились подробности двух утренних ДТП с пешеходами в Петербурге. Человек с проспекта Шаумяна жив. Водителя «Митсубиши», скрывшегося с места ДТП в Учебном переулке, вернули туда. Пострадавшая пешеход, как выяснилось, работает медсестрой.

Автомобиль Mitsubishi в эти минуты находится в Учебном, 2, на месте работают сотрудники ГСУ и ГИБДД, сообщает читатель «Фонтанки» Александр. По данным «Дорожного инспектора», водителя нашли, это мужчина 1941 года рождения; сейчас ведётся оформление.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

Описывая эту аварию со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району, «Дорожный инспектор» отмечает, что женщина 1969 года рождения, пересекая дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, упала, и пока пыталась встать, на неё наехал синий Mitsubishi ASX, поворачивавший направо с улицы Есенина. Женщина попала в больницу в тяжёлом состоянии – с переломами костей таза и бедра.





«Доктор Питер» узнал подробности о пострадавшей. Она работает медсестрой в расположенной неподалёку поликлинике и, видимо, шла на работу. Первую помощь ей оказали врачи Городской больницы №2 Михаил Атюков, Владислав Спиридонов и Кирилл Голубев. Они вызвали скорую и осторожно перенесли с центра проезжей части на тротуар. От момента ДТП до прибытия скорой пострадавшая оставалась в сознании, была очень испугана.

«Врач вне медицинского учреждения – такой же прохожий, как и все остальные. Он может оказать первую помощь, что мы и сделали, – рассказал «Доктору Питеру» Михаил Атюков. – Женщина лежала практически посреди дороги, мы перенесли её на одежде в безопасное место, положили на тротуар так, чтобы она не замёрзла, и дождались бригаду скорой помощи».

Еще одно видео с места ДТП смотрите на «Докторе Питере».

Сейчас, по данным издания, женщину оперируют хирурги Елизаветинской больницы, у неё шок и множественные переломы.

Что касается пешехода с проспекта Шаумяна, это 45-летний мужчина, у него травмы средней степени тяжести. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 23 октября около 7:15 у дома 26 по Шаумяна. По предварительной информации, наезд совершила 27-летняя женщина на «Дэу» вне зоны пешеходного перехода. По данному факту проводится проверка.





Отметим негативную тенденцию. Вчера в Петербурге в ДТП пострадали восемь пешеходов, один из них скончался.