Сиси мнется. Авиасообщение между Россией и Египтом все еще под вопросом

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси обсудили на сочинском форуме «Россия – Африка» возобновление чартерного авиасообщения между двумя странами, но так и не определили конкретные сроки.

«Совместная работа для возобновления авиасообщения будет продолжена с тем, чтобы со временем выйти на конкретные сроки», – цитирует 23 октября заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, заинтересованность в таком шаге высказали и Москва, и Каир.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих назвал переговоры о возобновлении авиасообщения «конструктивными».





Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром, 13 марта этого года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва – Каир – Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила компания Egypt Air.