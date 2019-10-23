Нижняя палата парламента США приняла антидопинговый «закон Родченкова»

Нижняя палата парламента США – Палата представителей – приняла закон, устанавливающий наказание за использование допинга, сообщается в официальном Twitter USADA (Антидопингового агентства США).

The Rodchenkov Anti-Doping Act has passed in the House! We look forward to seeing its continued momentum as it reaches Senate. #cleansport — USADA (@usantidoping) 22. Oktober 2019

Документ назван «Законом Родченкова о борьбе с допингом» — в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, бежавшего в США и обвинившего Россию в применении допинга. На основании его показаний и спецрасследования Международный олимпийский комитет приостановил членство в организации Олимпийского комитета России, в результате на летней Олимпиаде в Лондоне-2016 и зимней в южной Корее в 2018 году российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

Согласно документу, Родченков и другие информаторы должны получать защиту от властей как ценные свидетели. Также законом предусмотрены штрафы до 1 миллиона долларов и тюремное заключение до десяти лет для тех, кто участвует в схемах, направленных на оказание влияния на международные спортивные соревнования с помощью допинга.



