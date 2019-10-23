Появилось видео работы взрывотехников на Луначарского. Граната была настоящей, ее решили обезвредить на месте

Посетитель пивного магазина, вызвавший накануне вечером переполох на проспекте Луначарского, носил с собой настоящую гранату РГД-5. Перевозить ее в боевом состоянии взрывотехники не рискнули и обезвредили на месте.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, после того, как по тревоге в пивной магазин приехали сотрудники охранной фирмы «Титан», туда же съехалось полицейское руководство 58-го отдела Выборгского района, сотрудники патрульно-постовой службы и взрывотехники. Территорию магазина оцепили, изъятую у петербуржца гранату аккуратно осмотрели и обезвредили.

Владельцем РГД-5 оказался 28-летний петербуржец Евгений Жидков. Кроме боеприпаса, он носил с собой револьвер времен Великой Отечественной.



