«Все должны быть привлечены к труду». ФСИН жалуется, что на труд заключенных небольшой спрос

Государственных и муниципальных заказов не хватает Федеральной службе исполнения наказаний для загрузки 100% всех заключенных. Пока над заказами трудятся 170 тысяч человек, заявил заместитель директора службы Рустам Степаненко на выставке «Интерполитех». Его слова 23 октября приводит «Интерфакс».

Указанная цифра — всего 46,5% от общего числа человек, находящихся в местах лишения свободы.



«Конечно, это мало. Мы над этим работаем. Потому что все 100% осужденных должны быть привлечены к труду. Для этого у нас есть достаточное количество своих производственных мощностей», — уверен Степаненко.







«Сумма заключенных на выставке «Интерполитех» контрактов у нас составляет 500-700 млн рублей ежегодно. На сегодняшний день уже на сумму около 200 млн заключено, но выставка еще только началась, мы примерно на такие цифры выйдем, это 0,5-0,8 млрд в год», – сказал Степаненко.









Обычно ведомство только на указанной выставке договаривается о поставке своей продукции на полмиллиарда рублей. Другие выставки приносят службе контракты на 1 млрд руб. в год.



