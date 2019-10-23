Setl Group выплатил 1-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-02

Setl Group

22 октября 2019 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 1-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001-Р (ISIN-код RU000A100MG6), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.

Общая сумма выплат держателям облигаций составила 134 млн руб. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 10,75% годовых.

Напомним, 23 июля 2019г. Setl Group разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-36160-R-001P от 19.07.2019г.) общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Срок обращения биржевых облигаций – 3,5 года, оферта и амортизация не предусмотрены.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций Setl Group на общую сумму 10 млрд руб., размещенные в рамках Программы биржевых облигаций: облигации серии 001P-01 в объеме 5 млн штук общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 2 ноября 2017 г. Срок обращения биржевых облигаций первого выпуска – 5 лет.

Справка о холдинге Setl Group

Наименование эмитента: ООО "Сэтл Групп". Источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах https://www.e-disclosure.ru