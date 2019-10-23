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Общество
23.10.2019 11:44
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ЕСПЧ присудил компенсацию россиянке за побои от мужа-милиционера. Справедливости пришлось ждать 13 лет

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию россиянке, которая  безуспешно пыталась в отечественных судах найти управу на мужа-насильника. В Страсбурге, впрочем, дело тоже шло небыстро: жалоба была подана еще 9 лет назад. Сумма, которую женщина получит благодаря ЕСПЧ, на первый взгляд, кажется существенной, но ее не хватит, чтобы купить отдельное жилье, чтобы жить вдали от домашнего тирана. 

О победе клиентки из Воронежа в Facebook написал адвокат Илья Сиволдаев. По его словам, в 2006 году россиянку жестоко избил муж — подполковник тогда еще милиции. Он и раньше рукоприкладствовал, причем на глазах у ребенка, но тогда последствия оказались серьезными, и женщина решила заявить на супруга, зафиксировав побои. Но дело не задалось: в мировом суде, куда обратилась жертва домашнего насилия, постоянно переносили заседания — то супруг был в командировке, то судья болел. Переносов было больше 15, волокита растянулась на два года. В 2008 году истек срок давности по делу, а в 2009-м дело прекратили. 

Не найдя защиты на родине, жительница Воронежа в 2010 году обратилась в   Европейский суд по правам человека. Здесь тоже дело пошло не скоро: к рассмотрению жалобу Страсбург принял в 2015 году, вынес решение — в 2019-м. ЕСПЧ в итоге встал на сторону россиянки, указав на «недостатки национальной правовой системы для рассмотрения актов насилия в семье».

«Суд считает, что государство не выполнило свои обязательства по статье 3 Конвенции (Европейская конвекция о защите прав человека). Таким образом, имело место нарушение этого положения», – пишет Илья Сиволдаев.


Европейский суд счел, что гражданка РФ имеет право на компенсацию морального вреда в размере 7500 евро. Также ей присуждены 696 евро компенсации судебных расходов, понесенных в российских судах, и 1000 евро за представительство заявительницы в ЕСПЧ. В переводе на рубли, женщина сможет получить около 650 тысяч рублей. Увы, даже в российских регионах на такую сумму не купить квартиру, которая позволила бы жертве домашнего насилия отделиться от абьюзера. 

 

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