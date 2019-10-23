Управлением ЖК Promenade займется международная компания

«Аквилон Инвест»

После ввода жилой комплекс бизнес-класса Promenade, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит у станции метро «Фрунзенская», будет передан в управление компании «ЮИТ Сервис», входящей в состав финского концерна ЮИТ.

ЖК «Promenade» будет передан в рамках подписанного в 2018 году соглашения о стратегическом сотрудничестве, которое распространяется на все строящиеся жилые комплексы «Аквилон Инвест» в Северной столице. Партнерские отношения в рамках петербургских проектов стали продолжением совместного внедрения современных технологий обслуживания многоквартирных домов в работу УК «Синергия», собственной управляющей компании холдинга, которая занимается эксплуатацией объектов в Архангельске и Северодвинске.

«Компания «ЮИТ Сервис» является одной из лучших и высокотехнологичных эксплуатационных организаций не только в Петербурге, но и в России. Наши партнеры имеют 10-летнюю историю работы на рынке и постоянно стремятся к улучшению сервиса. Нас связывает длительное и успешное сотрудничество, которым довольны не только мы, но и жители наших комплексов. Передавая свои объекты, в которых мы так кропотливо создаем жилую среду, мы можем быть уверены в результатах работы, высоком качестве услуг и уважительном отношении к дому долгие годы», – прокомментировал Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.

Напомним, «Promenade» – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на Московском проспекте, в двух минутах от ст.м. «Фрунзенская». Архитектурный облик комплекса выполнен в неоклассическом стиле. Главным элементом благоустройства станет просторный променад, образованный системой сквозных арок и уютных дворов. В проекте появится «Площадь роз» и «Лавандовая площадь» с фонтанами и скамейками для отдыха.

Всего в комплексе семь корпусов высотой от 9 до 16 этажей с подземными паркингами и коммерческими помещениями на первых этажах. Проект рассчитан на 652 квартиры общей площадью 37 тыс.кв.м. В квартирографии представлен большой выбор планировок – от студий до видовых пятикомнатных резиденций, а также редкие лоты с остекленными в пол эркерами и террасами. В ЖК «Promenade» будет реализован принцип 4Е, объединяющий передовые разработки холдинга «Аквилон Инвест» по ресурсосбережению, эргономике, экологичности, «умному» управлению домом и созданию комфортных пространств для отдыха и общения жителей. Ввод запланирован на IV квартал 2021 года.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Promеnade» (застройщик ООО «Юнит», проектная документация размещена на сайте: http://promenade.spb.ru