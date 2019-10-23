Турецкий «Родник мира» в Сирии иссяк. После разговора с Путиным Турция прекращает военную операцию в соседней стране

Министерство обороны Турции официально объявило о прекращении военной операции на севере Сирии, которая стартовала 9 октября и получила название «Родник (источник) мира».

«На данном этапе нет необходимости в осуществлении новой операции за пределами зоны текущей операции, осуществляемой ВС Турции на севере Сирии», – цитирует 23 октября заявление министерства обороны Турции агентство Anadolu.

По оценке турецких военных, курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и «Сирийские демократические силы» (SDF), которых в Анкаре считают террористами, покинули так называемую зону безопасности на севере Сирии.

«С завтрашнего дня [24 октября] начнется совместная работа в рамках соглашений, достигнутых между президентами Турции и России в Сочи», – говорится в заявлении ведомства.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, чтобы обсудить ситуацию в арабской республике с Владимиром Путиным. На это время было объявлено 120-часовое прекращение огня. После многочасовых переговоров Путин позвонил сирийскому лидеру Башару Асаду, чтобы рассказать о договоренностях по прекращению операции Анкары. Дамаск ранее настаивал на том, что Эрдоган задумал аннексию северных территорий.



