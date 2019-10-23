Страдает, добровольно лечится. Что известно о петербуржце, выстрелившем в полицейского

После стрельбы по сотруднику полиции из самодельного пистолета возбуждено уголовное дело о насилии над представителем власти. Задержанный 34-летний Андрей Буров хорошо знаком силовикам.

О возбуждении дела по 318-й статье УК сообщает 23 октября управление СКР по Петербургу.

«Подозреваемый вечером 22 октября 2019 года в квартире дома на улице Шотмана, будучи в состоянии опьянения, произвел в сотрудника полиции выстрел из самодельного огнестрельного устройства, причинив непроникающее слепое огнестрельное пулевое ранение груди», – заявили в ведомстве.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что полицейскому причинен вред средней тяжести, он находится в больнице. Андрей Буров неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков. В 2013 году его приговорили к условному сроку после покупки нескольких полимерных пакетиков с различного вида веществами через «Киви-кошелек». Невский суд признал смягчающим обстоятельством ряд хронических заболеваний, которыми страдает Буров, и добровольное прохождение курса от наркотической зависимости.





Вечером 22 октября сотрудник дежурной части 75-го отдела Невского УМВД выехал на улицу Шотмана по заявке о бытовом скандале. В квартире 14-го дома Буров встретил его с самодельным пистолетом-ручкой и выстрелил 36-летнему лейтенанту в сердце. Пуля не обладала достаточной ударной силой, чтобы пробить одежду и грудную клетку.