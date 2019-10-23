«Соприкоснуться с премьерой». Петербургские депутаты предложили ограничить длительность рекламы перед сеансом в кино

Заксобрание Петербурга в первом чтении одобрило предложение внести в Госдуму законопроект, который ограничивает длительность рекламных роликов перед показом фильмов в кинотеатрах.

Инициатива подразумевает, что длительность рекламы перед началом сеанса не может превышать 20 минут, а на билете должно быть обязательно указано реальное время начала показа фильма. Законопроект разработали в парламентском комитете по законодательству. «Далеко не все киноманы в положительном ключе оценивают рекламу. Те, кто не хочет быть свидетелем рекламных роликов, просто не заходят в зал, а потому рискуют опоздать, что также вызывает неудовлетворение у клиентов», – обосновал актуальность инициативы глава комитета, единоросс Денис Четырбок.

«Озвученной проблемой действительно сильно озабочены граждане», – согласилась с ним коллега по фракции Галина Назарова.

Депутат-единоросс Алексей Цивилев поинтересовался у Четырбока, какой фильм он сам последний раз смотрел в кинотеатре. «Говорить о том, что мода ходить в кино уходит в прошлое, я бы не стал. Люди ходят в кино, чтобы как можно скорее соприкоснуться с премьерой. Я сам ходил недавно в кино на «Джокера», достаточно интересный фильм, и вам рекомендую», – пояснил Денис Четырбок.

Беспартийный депутат Максим Резник с трибуны выразил сомнение в том, что реклама в кино – это тема, достойная того, чтобы выступать с идеей ее регулирования на федеральном уровне. «Если вас так беспокоит реклама, подумайте перед сеансом о том, что политзаключенные в тюрьме, и не видят ни рекламы, ни кино», – посоветовал Максим Резник.



