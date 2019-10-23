Полиция задержала возможного участника перестрелки фермеров под Ростовом

Правоохранители Ростовской области отчитались о поимке одного из участников перестрелки сельчан в Орловском районе, которая случилась накануне и привела к пяти жертвам. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону, сообщает ТАСС.

"На данный момент по факту происшествия, случившегося 22 октября в Орловском районе Ростовской области, сотрудники полиции совместно с представителями следственного управления СК России по Ростовской области и Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого в совершении убийства. На территории района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении убийства", – цитируют правоохранителей в информагентстве.

В полицейском главке региона добавили, что в данный момент сотрудниками органов внутренних дел и представителями регионального управления Росгвардии проводится "комплексная отработка районов по обнаружению лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления".

Напомним, накануне в Ростовской области пять человек погибли в перестрелке. Таким образом сельчане пытались поделить пастбища. Как сообщала пресс-служба областного следственного комитета, конфликт произошел на хуторе Чернозубовка Орловского района. Местные жители поспорили из-за участков для выпаса скота и схватились за охотничьи ружья. Выстрелами оппоненты на месте уложили пять человек, еще двое с ранениями были доставлены в больницу.

Точное число участников перестрелки пока не называется.



