Брусом по голове. Посетитель «Заневского каскада» избил посетителей первым, что подвернулось под руку

Осенняя погода будит агрессию в жителях Северной столицы. Ничем другим не объяснить уже третий по счету дебош в ТРК, о котором за одно утро стало известно редакции нашего издания. Буйный мужчина с деревянным брусом накинулся на посетителей ТРК «Заневский каскад» в Красногвардейском районе. Да так, что один из пострадавших оказался в реанимации.

По данным «Фонтанки», нападение произошло еще 19 октября на входе в торгово-развлекательный комплекс у Ладожского вокзала, но впечатляющие кадры с камер видеонаблюдения появились в Сети 23-го числа. На ролике видно, как мужчина берёт большой деревянный брус, лежащий возле скамейки, и начинает лупить окружающих. Один из пострадавших получает сильнейший удар по голове, другие – по корпусу и конечностям. Предположительно первого, мужчину 25-ти лет, в скором времени после драки госпитализируют и поместят в реанимацию.

Избиение остановили прохожие. В какой-то момент нападавший прислушивается к их словам и бросает палку на землю. Информацию о происшествии проверяет полиция Красногвардейского района. Как уточнили в пресс-службе полицейского главка, подозреваемого пока не задержали.

Отметим, только за сегодняшнее утро «Фонтанка» уже писала про то, как в ТК «Сенная» пенсионер ранил полицейского ножом, а в пивную Выборгского района бездомный пришёл с револьвером и гранатой.



