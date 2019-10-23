«Очередь стоит». Россия договорилась о поставках оружия в Африку на 14 миллиардов долларов

Российские производители вооружений продолжают наращивать поставки своей продукции в африканские страны. За последние пять лет от 30 до 40% экспорта приходится именно на черный континент.

«Это [портфель заказов африканских стран на российское оружие в 14 млрд долларов] достаточно значительный объем. Тем более, что последние пять лет динамика достаточно позитивная», – цитирует 23 октября заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева «Интерфакс».

По его словам, в последние годы 30-40% годового объема ВТС России приходится на Африку. При этом Россия занимается не только продажей оружия, но его обслуживанием и модернизацией.

«На африканском континенте присутствует практически вся номенклатура нашей техники и вооружений», – рассказал Шугаев, отметив особый интерес африканцев к вертолетной технике и ПВО. Хитом продаж стали противотанковые средства «Корнет», за которыми, по заверениям главы ФСВТС, «вообще очередь стоит». Также африканские страны проявляют интерес к средствам борьбы с дронами и морской технике.



