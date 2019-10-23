«По встречке трамвай объехал и получил». Хотя улицы Петербурга не «покраснели», ДТП много

Несмотря на то, что загруженность дорог Санкт-Петербурга 23 октября относительно невысока – утренний максимум составил «жёлтые» 6 баллов, хотя вчера были «красные» 7, – очевидцы сообщают о множестве аварий. Вот только некоторые из них.

На Среднем проспекте В.О. Mazda RX-8 развернулась в «Пежо», перекрыв трамвайное движение в обе стороны, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Андрея, «Пежо» по встречке трамвай объехал и получил в бочину». Такая же пара – «Мазда» и «Пежо» – встретились на Краснопутиловской улице у пересечения с улицей Зайцева.

Массовое ДТП на Кантемировской улице, 8, оставило свободной для проезда только одну полосу. «Мондео» не успел затормозить и собрал «Орландо», «Солярис» и «Поло». Объезд только по автобусной полосе. Грузовик не пролезет. Объезжайте по возможности», – советовали в «ДТП и ЧП». В комментариях постили фотографии из пробки с пояснением: «Этим людям всего лишь пару км стоять до [места ДТП]».





На перекрестке Лесного и 1-го Муринского проспектов «Мерседес» и «Фольксваген» «организовали аварию со знатным хлопком и, видимо, пробку», – пишут там же. «Пробка адская. Там ещё добавляет ДТП перед Кантемировским мостом», – отмечают в комментариях.

«Утреннее знакомство» создало хаос на загруженной в часы пик улице Есенина – по ней жители северных районов ездят в центр и обратно. «Пришлось разворачиваться, проехать никто не смог», – сетует Яна в «ДТП и ЧП».

В целом, по данным «Яндекс.Пробок», наиболее загруженными магистралями утром стали: Гражданский проспект в центр (8 баллов), проспект Славы – Народная улица, где ситуацию осложнило ДТП, к Московскому (8 баллов), Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (8 баллов). Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на шоссе Революции, где ограничено движение, и Рябовском шоссе в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного). Зато Выборгское шоссе оказалось необычно свободно (в центр 2 балла, что на 2 балла ниже обычного; из центра 1 балл, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: