ГК «КВС» открыла более 10 площадок для раздельного сбора мусора

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» запустила раздельный сбор отходов в трех своих жилых комплексах – микрогороде «Новое Сертолово» в Ленинградской области, ЖК «Линкор» в квартале «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе и ЖК «Gusi-Лебеди» в Приморском районе.

Как уточнили в обслуживающей организации – УК «КВС-Сервис» (входит в ГК «КВС»), всего на территории трех жилых комплексов организовано 12 специализированных площадок с контейнерами по сбору пластика и макулатуры. Также ведутся переговоры с оператором по вывозу сортированного мусора из квартала «Ясно.Янино».

«Мы создаем условия для того, чтобы жители кварталов могли без особых усилий присоединиться к популярному и полезному общественному движению, – поясняет Вадим Ушаков, генеральный директор управляющей компании «КВС-Сервис». – Немаловажный факт, что маленькие жители кварталов с раннего возраста учатся бережно относиться к природе. Мы рады, что таким простым решением, как установка контейнеров, нам удалось сформировать у многих жителей полезную привычку. Они могут гордиться собой, а мы гордимся ими. Пока мы сортируем только два вида сырья: пластик и бумагу, но стремимся развивать направление разумного потребления и переработки».

По данным Росприроднадзора, каждый человек в год создает в среднем 400 килограммов бытовых отходов. Из них в переработку или сжигание отправляется только 4-5% мусора. Чтобы все остальные отходы разложились, потребуется порядка 300 лет. Система раздельного сбора мусора помогает увеличить количество перерабатываемого сырья и снизить объем загрязнения планеты.

«Мы с мужем начали разделять пластик от основного мусора с того момента, как стали жить здесь, – рассказывает жительница микрогорода «Новое Сертолово» Наталья Сеурко. – Наши друзья-соседи также разделяют мусор, ведь это совсем не сложно, достаточно дома установить дополнительную ёмкость для пластика. Самый безопасный способ обращения с отходами – раздельный сбор и переработка. В наших силах сделать мир экологичнее и красивее для будущих поколений!»

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «Линкор» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте kvsnew.kvsspb.ru/obekty)

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)